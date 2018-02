Agenda Geral: FGV divulga segunda prévia do IGP-M A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a segunda prévia do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) de janeiro. Confira outros destaques do dia: Posse/Lobão - O senador Edison Lobão (PMDB-MA) toma posse no Ministério das Minas e Energia. O atual secretário de Planejamento Energético do ministério, Márcio Zimmermann, será seu secretário executivo. OAB/Sigilo Bancário - Reunião extraordinária da Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), discute o envio imediato de ação ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a instrução normativa da Receita Federal que obriga os bancos a repassarem ao Fisco informações sobre a movimentação financeira de seus clientes, medida criada sob pretexto de combater a sonegação com o fim da CPMF. BC/Posse - O presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles, empossa, às 15 horas, Maria Celina Berardinelli Arraes no cargo de diretora de Assuntos Internacionais do BC. Balança/Comercial - Os números da balança comercial relativos à terceira semana de janeiro serão divulgados, às 10 horas, pelo Ministério do Desenvolvimento. Focus/Indicadores - O Banco Central (BC) divulga, às 8h30, os resultados do Relatório Focus, levantamento semanal que traz as projeções do mercado para os principais indicadores da economia. Sindicatos/Campanha - As centrais sindicais lançam, na sede da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo, duas campanhas nacionais: por uma estrutura tributária socialmente justa e um abaixo-assinado pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Trigo/Safra - O ministro da Agricultura, Reinhold Stephanes, discute com lideranças do agronegócio a safra de inverno, principalmente a de trigo, às 15 horas.