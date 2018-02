Agenda Geral: FGV apresenta o IGP-10 de janeiro A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de janeiro. Confira outros destaques do dia: Lula/Prefeito - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca em São Paulo, por volta das 17 horas, e se encontra com o prefeito de Campinas, Hélio de Oliveira Santos, na sala de autoridades do Aeroporto de Congonhas. Energia/Cargo - O senador Edison Lobão (PMDB-MA), que assumirá o cargo de ministro de Minas e Energia, disse que anunciará hoje o nome do novo secretário-executivo do ministério. Alencar/Hospital - O vice-presidente José Alencar, que está internado há quase uma semana no Hospital Sírio/Libanês (SP), ainda não tem alta prevista apesar de os médicos afirmarem que ele está melhorando. Energia/Preços - A Câmara de Comercialização de energia Elétrica (CCEE) deve divulgar os preços semanais no mercado atacadista. A tendência é que os preços continuem elevados, devido ao baixo volume de chuvas. Anatel/3G - Em sessão pública, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) distribui entre as empresas vencedoras do leilão de terceira geração da telefonia celular (3G) os municípios com menos de 30 mil habitantes, que em 2010 começam a ser atendidos com a tecnologia 3G. Carnes/Brasil-Rússia - O secretário de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Inácio Kroetz, que está em Berlim para assinar com o governo russo um memorando de entendimento com as novas regras de garantias sanitárias de carnes exportadas para a Rússia, comenta as mudanças no documento. Álcool/Cepea - O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queirós (Cepea/Esalq/USP) deve divulgar hoje os indicadores semanais de preço de álcool anidro combustível, de álcool hidratado combustível e outros fins.