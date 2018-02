Agenda Geral: Dilma faz balanço das obras do PAC A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apresenta, às 10h30, no Palácio do Planalto, um balanço das obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em 2007. Ela deve anunciar que o governo conseguiu empenhar 97% dos R$ 16,8 bilhões destinados ao programa. Confira outros destaques do dia: Lula/Agenda - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe em audiências no Palácio do Planalto os ministros Reinhold Stephanes (Agricultura) e Mangabeira Unger (Secretaria Especial de Planejamento de Longo Prazo). Lobão/Eletrobrás - Segundo anunciou o novo ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, o presidente da Eletrobrás vai mudar e será indicado do PMDB. Atualmente, o cargo está sendo ocupado por Valter Cardeal, ligado ao PT e à ministra chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Previdência/Contas - O ministro da Previdência Social, Luiz Marinho, e o secretário de Políticas de Previdência Social, Helmut Schwarzer, divulgam, às 11 horas, o resultado de 2007 das contas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). EUA/Crise - As bolsas asiáticas fecharam em queda forte. Acompanhamos o movimento do mercado global com a ameaça de recessão nos Estados Unidos. As autoridades brasileiras garantem que o Brasil está preparado para enfrentar os efeitos dessa turbulência. Petrobras/Descoberta - A Petrobras anunciou ontem a descoberta de "uma grande jazida", um novo poço denominado Júpiter, de gás natural e condensado no pré-sal da Bacia de Santos. Pesquisa/Varejo - O Programa de Administração de Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA), e a Canal Varejo - Consultoria em Varejo de Bens e Serviços apresentam, às 9 horas, na Faculdade de Engenharia e Arquitetura (FEA/USP), em São Paulo, a Pesquisa Trimestral de Intenção de Compra no Varejo. Aniversário/São Vicente - São Vicente, a mais antiga cidade brasileira, completa hoje 476 anos. Nesse dia também acontece na Praia do Gonzaguinha a última apresentação da Encenação da Fundação da Vila de São Vicente, o maior espetáculo de praia no mundo segundo o Livro Guinness dos Recordes. Frango/Exportação - O presidente-executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (ABEF), Christian Lohbauer, apresenta na sede da associação, os números finais referentes às exportações de carne de frango do ano de 2007 e as projeções para 2008.