Agenda Geral: Copom anuncia decisão sobre Selic O Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central (BC), conclui a primeira reunião do ano, iniciada ontem. A expectativa é de que anuncie a manutenção da atual taxa básica (Selic) de juros em 11,25% ao ano. Confira outros destaques do dia: FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de até 22 de janeiro. Davos/Fórum - O Fórum Econômico Mundial será aberto em Davos. Participam o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. O evento termina no domingo. Lula/Ministros - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comanda reunião ministerial, no Palácio do Planalto, para discutir cortes de despesas que serão feitos na proposta de Orçamento da União para 2008. O início do encontro está marcado para as 8h30, e o encerramento, para as 17 horas. Mensalão/Delúbio - O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares depõe a partir das 14 horas na Justiça Federal. Na quinta-feira, será a vez do ex-ministro José Dirceu. Serra/Microempresas - O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), assina o decreto que prevê a simplificação das exigências burocráticas para abertura de micro e pequenas empresas. Boi/SDA - O secretário de Defesa Agropecuária (SDA), Inácio Kroetz, do Ministério da Agricultura, reúne-se com a diretoria da Sociedade Rural Brasileira (SRB), a partir das 17 horas, para discutir a segurança sanitária do País. Câmara/Cachaça - O reconhecimento internacional da cachaça como ?Indicação Geográfica do Brasil? será discutido na primeira reunião de 2008 da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça, às 9 horas, no Ministério da Agricultura. Entram em debate também a tributação pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), a regulamentação da cachaça artesanal de alambique, a exportação e a lei sobre o produto.