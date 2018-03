Agenda do PMDB pressiona cofres da União

A agenda do pós-ajuste para o PMDB, principal aliado do governo, é diretamente oposta à pretendida pelo Palácio do Planalto. Com o objetivo de reforçar o caixa de prefeitos a um ano das eleições municipais, o partido quer encampar projetos que aliviem o caixa dos municípios e, ao mesmo tempo, angariem apoio à legenda.

Nesse sentido, lideranças da Câmara e do Senado deverão discutir um pacote cujo objetivo é o de ampliar, de modo geral, a participação dos Estados e municípios no bolo da receita da União. “A ideia é arrumar. Não estamos falando de algo para agora, mas para cinco, dez anos. Não vamos fazer nenhuma loucura e estourar tudo”, disse o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

As iniciativas voltadas para aliviar o orçamento de Estados e municípios também têm como pano de fundo a disputa eleitoral de 2016, quando estarão em jogo o comando das prefeituras – consideradas como bases eleitorais dos congressistas. O PMDB é o partido com o maior número de prefeituras. Elegeu 1.024 em 2012. É seguido no ranking pelo PSDB (702), PT (635) e PSD (497).

Segundo Cunha, as eleições interferem na decisão de avançar com o pacote. Mas não são o único motivo. “Claro que tem relação com as eleições do próximo ano, os municípios estão na penumbra”, afirmou o presidente da Câmara.

Integrantes da Comissão Especial do Pacto Federativo já têm em mãos um relatório com nove propostas, que deverão ser apresentadas nos próximos dias. Entre elas está a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que aumenta de 10% para 12% a parcela do IPI, imposto federal repassado pela União aos Estados e ao Distrito Federal. A iniciativa visa compensar o esforço realizado pelos entes federados com a desoneração do ICMS sobre produtos primários, industrializados semielaborados e industrializados.

Outra proposta de impacto para a União é a que aumenta em 1% os recursos do Fundo de Participação Estadual. O aumento previsto deverá ser escalonado na proporção de 0,5% em 2016 e mais 0,5% em 2017.

Do lado do Senado, o presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), pretende conduzir as discussões de propostas como a que determina à União complementar valores relativos ao piso salarial do magistério, quando os gastos ultrapassarem o limite de 60% dos recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Além disso, também está no radar a PEC que inclui a segurança pública entre as obrigações de competência comum entre Estados e União. O peemedebista reuniu no último dia 22 os governadores de 23 Estados e anunciou na ocasião a criação de uma comissão que será responsável por levantar propostas para serem discutidas no segundo semestre.