Agenda do MLST mostra que invasão teria custado R$ 82,7 mil O Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) teria gasto R$ 82.790 mil na organização da invasão e depredação da Câmara. A informação consta em uma agenda apreendida por policiais em poder de Bruno Maranhão, principal líder do movimento. De acordo com a contabilidade anotada em 10 páginas da agenda, os cerca R$ 83 mil seriam gastos com as caravanas de sem-terra que vieram de vários Estados e com alimentação, água, hospedagem, extras e aluguel de carro. Em uma anotação, intitulada de "gastos extra 2", são especificadas as despesas de R$ 680 para ônibus, em São Paulo; R$ 400 com faixas e R$ 3,2 mil para deslocamento em Minas Gerais. Um DVD apreendido ontem pela Polícia Legislativa com manifestantes mostra que a invasão foi planejada e premeditada. A fita mostra que, dias antes da invasão, manifestantes estiveram na Câmara em pequenos grupos como turistas e filmaram as dependências da Casa, como que elaborando um roteiro para a invasão. No DVD, de uma hora e 20 minutos, também há o registro de palestras de líderes do movimento. Em uma delas, no auditório da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag), José Antônio Arruti Baqueiro, um dos líderes do MLST presos após a invasão da Câmara, afirma às pessoas que assistem à palestra que elas foram escolhidos em diversos Estados para estar em Brasília e mostrar a força do movimento.