Agenda de Marina inclui de Fórum à Campus Party

A senadora e pré-candidata à Presidência da República Marina Silva (PV-AC) passará a maior parte da semana no Rio Grande do Sul, onde participa de duas palestras no Fórum Social Mundial e conversa com empresários da Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul).

Marina chega a Porto Alegre amanhã à noite. Na quarta pela manhã, concede entrevistas a rádios e TV locais. À tarde, segue para São Leopoldo, onde participa do seminário "O Papel Público das Políticas na Garantia dos Direitos Sociais", na Unisinos. Às 20 horas, reúne-se com militantes do Partido Verde de Novo Hamburgo. Na quinta-feira, a senadora almoça com membros da Federasul, em Porto Alegre, e depois faz a palestra "Novos Parâmetros para o Desenvolvimento", que integra o Fórum Social Mundial.

Na sexta-feira, a partir das 15 horas, em São Paulo, Marina participa de um curso na oficina "Batismo Digital", na Campus Party, evento de tecnologia que começou hoje. A oficina, de 20 minutos, ensina os primeiros passos da internet para leigos.