Agenda de Lula prevê inaugurações na próxima semana

Pela manhã, o presidente visitará Jenipapo e Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, onde participa da inauguração de uma barragem e uma escola técnica. À tarde, seguirá para Juiz de Fora para a inauguração de uma termelétrica movida a biodiesel.

Na quarta-feira, de volta a Brasília, Lula receberá a Grã Cruz do Ministério Público Militar pela manhã. Por volta das 12h, terá um encontro com o Emir do Catar, Hamad Bin Khalifa Al Thani. Ainda na quarta-feira, Lula vai se reunir com o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Cesar Asfor Rocha.

Na quinta-feira, o presidente comanda a primeira reunião ministerial do ano, na Granja do Torto, durante todo o dia.

Lula encerra a semana com mais inaugurações. Na sexta-feira, em Campinas, ele participa da inauguração de uma fábrica de produtos químicos e farmacêuticos. À tarde, ele vai a São Paulo, para a inauguração da sede do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados.