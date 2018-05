Agenda de Dilma sofre duas alterações nesta segunda-feira

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff (PT) terá uma reunião com o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, às 16 horas. O encontro foi incluído em uma alteração na agenda da presidente divulgada há pouco pelo Palácio do Planalto.

É a segunda alteração na agenda da presidente no dia seguinte à aprovação de admissibilidade do processo de impeachment contra ela. A primeira versão previa apenas despachos internos e, na seguinte, foi incluída uma agenda com o ministro do Gabinete Pessoal da Presidência, Jaques Wagner.

Durante a manhã desta segunda, Dilma se reuniu com 23 deputados que votaram contra o processo de impeachment, encontro que não foi informado previamente. Há a previsão ainda que Dilma faça, por volta das 15 horas, um pronunciamento oficial no Palácio do Planalto sobre a votação de domingo.