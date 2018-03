Agenda de Amorim em Paris não inclui reunião com Sarkozy

A agenda do ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, que estará em Paris nesta quinta-feira, 7, não inclui uma reunião formal com o presidente francês, Nicolas Sarkozy, embora ambos devam se encontrar durante um simpósio na capital francesa. Segundo a assessoria de imprensa do chanceler brasileiro, Amorim só conversará com Sarkozy sobre a parceria a compra de aviões de caça franceses pelo Brasil se o presidente francês tocar no assunto.

Veja também:

'Decisão sobre caças será sempre política', diz Celso Amorim

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ministro francês diz que caça sueco Gripen 'não existe'

Lula deve ignorar parecer e manter opção por Rafale

Sem agenda oficial com Sarkozy, Amorim irá se reunir almoçar com o conselheiro diplomático do presidente, Jean Levitt. A parceria estratégica entre os dois países e a compra dos aviões deverá ser um dos assuntos do encontro.

O governo brasileiro enfrenta uma saia justa com a França desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu antecipar a preferência do Brasil pela compra de aviões de caça produzidos pela francesa Dassault, no programa de reestruturação da frota da Aeronáutica. O anúncio foi feito antes do fim do processo de licitação dos jatos, causando protesto das outras duas finalistas (a sueca Saab e a americana Boeing) - o que obrigou o governo a recuar.

Para complicar, na terça-feira, 5, veio à tona um relatório da Força Aérea Brasileira (FAB) que indicaria preferência da Aeronáutica pelo pacote sueco. Nesta quarta, Amorim afirmou que a decisão brasileira será política. Lula defende a escolha alegando tratar-se de uma decisão estratégica do governo brasileiro.