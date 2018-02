Agenda da oposição é a do retrocesso, afirma Dilma A presidente Dilma Rousseff (PT) dedicou parte do discurso na noite desta sexta-feira, 6, em Porto Alegre, a criticar a oposição. "Nós repudiamos o passado atrasado implantado no Brasil", disse, em evento do PT para oficializar a pré-candidatura do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro (PT), à reeleição. "A agenda deles (oposição) não é a nossa, é a agenda do retrocesso, é a volta de um País para poucos."