'Agenda cheia' tira Eduardo Campos na festa do PT Complicações de agenda impediram o governador de Pernambuco e presidente nacional do PSB, Eduardo Campos, de estar presente ao ato comemorativo dos 10 anos de governo do PT em Brasília. A informação foi dada pela assessoria de comunicação do governador que enviou mensagem ao PT - preparada pela direção nacional do seu partido. O PSB foi representado no evento pelo vice-presidente da legenda, Roberto Amaral.