Agência Estado lança 'Broadcast Político'

Complementam o cardápio informativo parcerias com serviços especializados, como o Análise Política e o site Migalhas, cuja produção especial para o Broadcast Político, esmiuçando o mundo jurídico, se chamará "Lides". O novo produto trará também vídeos e um monitoramento do que é veiculado em publicações pelo País e pelo mundo - o Radar da Imprensa. Áudios da Rádio Estadão também estarão disponíveis como complemento às reportagens e notas instantâneas.

"O Broadcast Político representa a expansão do nosso jornalismo digital e em tempo real. Ampliamos a já reconhecida liderança do Broadcast ao campo político, após percebermos alta demanda por informação especializada e ágil nesse setor", afirma Francisco Mesquita Neto, diretor-presidente do Grupo Estado.

Além da dedicação das redações de Brasília, Rio e São Paulo e correspondentes, a equipe da Agência Estado foi ampliada para acompanhar as votações, os debates, as decisões e os bastidores do mundo político - minuto a minuto, 24 horas por dia, sete dias por semana. Tal como o pioneiro Broadcast, a apuração jornalística será enriquecida pela sinergia entre as redações do Grupo Estado - dedicadas às edições impressas, digitais, rádio e agência. "As atividades jornalísticas do grupo estão cada vez mais integradas, para atender o usuário da informação no formato e no momento conveniente", diz Ricardo Gandour, diretor de conteúdo do Grupo Estado.

O Broadcast Político será apresentado ao público oficialmente nesta terça-feira, a partir das 17h30, em uma cerimônia no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em que estarão presentes, além de parlamentares, representantes dos poderes Executivo, Judiciário e do corpo diplomático. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.