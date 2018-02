Agência de risco Fitch pode reduzir classificação do Rio A Fitch, uma das três agências de risco de atuação global, alertou nesta terça-feira que a perda de receita com a redistribuição dos ganhos de royalties e participação especial (PE) do petróleo pressiona as finanças públicas do Rio de Janeiro, o que poderá levar a um rebaixamento da classificação do Estado. No mesmo dia, o governador do Rio, Sérgio Cabral, recuou um pouco em sua estratégia de enfrentamento e os pagamentos do Estado, que haviam sido suspensos, serão retomados para os serviços de educação e saúde.