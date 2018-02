Agaciel Maia tira licença de 90 dias do Senado Pressionado pelas recentes denúncias envolvendo atos secretos e a cobrança de sua saída pelos senadores, o ex-diretor-geral do Senado Agaciel Maia se afastou da Casa por 90 dias. Ele pediu a licença, em carta entregue ao primeiro-secretário do Senado, Heráclito Fortes (DEM-PI), com base no regimento jurídico único dos servidores públicos, que lhe assegura esse direito por assiduidade. O afastamento é automático. Na carta, ele nega ter "constrangido, chantageado ou prejudicado qualquer pessoa no Senado" e afirma jamais ter cometido qualquer ilegalidade.