Agaciel é homenageado na sua despedida no Senado Sem cargo, mas ainda poderoso. Foi esta a imagem do ex-diretor-geral do Senado Agaciel Maia, ao consumar ontem seu afastamento do cargo. Agaciel, que sempre esteve à sombra dos parlamentares, viveu o papel de político popular. No salão de entrada do Senado, foi homenageado por cerca de 200 funcionários. Concursados e ocupantes de cargos de confiança receberam-no com entusiasmo só visto em visita de personalidades ilustres. Agaciel percorreu um salão lotado, foi abraçado, agarrado e até ensaiou um discurso. De teor político. De político com problemas. ?Não vou fazer aqui minha defesa. Já mostrei tudo que tinha de mostrar no papel?, disse. A manifestação de servidores reforça informações de bastidor de que o substituto, o diretor-geral adjunto, Alexandre Gazineo, continuará ligado a Agaciel, que por quase 15 anos ocupou o posto máximo da hierarquia funcional do Senado. O ex-diretor foi alçado ao cargo pelo senador José Sarney (PMDB-AP), que hoje ocupa o cargo de presidente da Casa. Poderoso e apadrinhado, Agaciel desfrutava de um ?semimandato?. A cada aniversário, os convites para participar do jantar em sua homenagem eram disputados. No entanto, não resistiu à revelação de que não declarara a propriedade de uma mansão, em Brasília, avaliada em R$ 5 milhões. Ontem, despediu-se: ?Voltando a ser um humilde servidor, a única coisa que quero de vocês é amizade?, disse. E ouviu alguns ?volta!, volta!? e muitos aplausos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.