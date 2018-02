Agaciel deve ser candidato a deputado federal pelo PTC

O ex-diretor do Senado, Agaciel Maia, filiou-se, na última sexta-feira, 2, ao Partido Trabalhista Cristão (PTC). A informação foi confirmada à Agência Estado pelo presidente da legenda em Brasília, Divino Osmar Nascimento. De acordo com Osmar, Maia deve ser candidato a deputado federal nas próximas eleições pelo Distrito Federal. A reportagem tentou falar com Agaciel Maia por telefone, mas não foi atendida.

Nomeado diretor do Senado na primeira das três vezes em que o senador José Sarney (PMDB-AP) presidiu a Casa, Agaciel Maia ficou no cargo por 14 anos, até ser exonerado, em março, sob acusação de ocultar da Justiça um imóvel avaliado em R$ 4 milhões. Desde então, está lotado no Instituto Legislativo Brasileiro, órgão ligado ao Senado.

Agaciel Maia responde processo administrativo no Senado pela acusação de ter mantido em sigilo atos administrativos que foram editados para nomear aliados políticos, aumentar rendimentos e criar cargos, e é investigado pela Polícia Legislativa pelo crime de inserção de dados falsos em sistema de informação de órgão do serviço público. Ele nega ter cometido qualquer irregularidade no tempo em que comandou a administração do Senado.

