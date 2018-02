Afif vai acumular ministério com vice-governadoria de SP

Afif, no entanto, deve deixar a presidência do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (PPP).

Desde o início do ano, há informações de que o vice-governador estaria fazendo consultas a juristas sobre o assunto. De acordo com as fontes, as opiniões são divididas. Porém, os que se manifestam contra o acúmulo dos dois cargos, alegam que o impedimento seria uma ''questão moral e não legal".

A assessoria do vice-governador e futuro ministro afirmou que ele deve se pronunciar ainda nesta segunda, por meio de nota.