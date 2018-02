Afif segue rumo à casa de Alckmin e começa cerimonial

As informações são do cerimonial do governo de transição. Num dos automóveis, Afif Domingos é acompanhado dos atuais secretários da Casas Civil, Luiz Antônio Marrey, e Militar, coronel da PM Luiz Massao Kita. Os outros dois veículos são ocupados por familiares, assessores e segurança das autoridades. Sem o trânsito habitual da cidade, por causa do feriado de ano-novo, a expectativa é de que o trajeto até o apartamento do governador eleito de São Paulo seja percorrido em 20 minutos. Após chegar ao prédio de Alckmin, a comitiva seguirá para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), onde será declarada a abertura da sessão solene de posse.