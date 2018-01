Afif, uma das principais lideranças do DEM em São Paulo, não foi à convenção do partido realizada hoje em Brasília e representa o governador Alckmin na posse da nova legislatura. O vice-governador seria um dos principais nomes a acompanhar o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, na migração do DEM para uma nova sigla, o Partido Democrático Brasileiro (PDB).