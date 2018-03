Afif garante apoio à reeleição da presidente Dilma

O PSD selou aliança com o governo Dilma justamente quando Afif foi nomeado ministro em maio deste ano. Correligionários do ministro, no entanto, não engrossam o coro em favor da presidente. Eles afirmam que o suposto apoio do partido à Dilma seria uma opinião pessoal tanto de Afif, quando do presidente da sigla, Gilberto Kassab.

Afif reconheceu que o governo federal precisa passar por um enxugamento e admitiu que as atribuições de sua pasta poderiam ser integradas a um outro ministério, sem perda de autonomia. Segundo ele, as micro e a pequenas empresas nunca tiveram dentro da estrutura do governo uma área especifica preocupada com elas e com o "porte para falar grosso". "A oportunidade de se criar pode estar tanto num ministério isolado como num grande ministério de coordenação", ponderou.

O ministro, que também é vice-governador de São Paulo, disse ainda que quando está em São Paulo não costuma frequentar o Palácio dos Bandeirantes. "Eu sou hoje ministro. Não vou lá até porque a minha função é substituir o governador nas suas ausências. Quando ele se ausentar me chama", afirmou.