Afif faz palestra e recebe homenagem em São Paulo

Afif antecipou sua participação no evento do Secovi-SP, que estava prevista para as 11h45 e ocorreu às 9h30, para acompanhar a presidente Dilma Rousseff no Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Segundo a assessoria de Afif, ele participaria do evento em São Paulo ao lado da presidente.

Nesta segunda à noite, Afif participará, também na capital paulista, de cerimônia na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. O ministro será homenageado no evento pela criação de medidas como o Super Simples e o programa do Microempreendedor Individual (Mei).