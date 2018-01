Afif é operado em SP após fratura no cotovelo

De acordo com a assessoria do ministro, ele deve ter alta neste sábado, 24, e terá uma licença de duas semanas para recuperação. A assessoria destacou, no entanto, que "dependendo do ritmo de sua recuperação é provável que volte às suas atividades até antes". O ministro, que também é vice-governador de São Paulo, deve permanecer na capital paulista durante sua reabilitação.

Segundo boletim médico, divulgado nesta sexta-feira, 23, Afif tem o estado geral considerado bom. O ministro está sendo atendido pelas equipes dos Drs Sérgio Checchia e Roberto Manssur. O boletim médico é assinado pelo diretor técnico médico Dr. Antonio Carlos Onofre de Lira e pela diretora clínica Dra Yana Novis.