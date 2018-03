Afif, do DEM, tem maior patrimônio entre vices de SP Ex-secretário estadual de Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (DEM) tem o maior patrimônio entre os candidatos a vice-governador de São Paulo, superando em 213 vezes os bens do candidato Coca Ferraz (PDT) e 41 vezes maior que o de Marianne Pinotti (PSB). De acordo com a declaração de rendimentos registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Afif, que concorre na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), quintuplicou seu patrimônio entre 2006 e 2010. O patrimônio dele chega a R$ 49,2 milhões entre imóveis, carros e aplicações financeiras. Em 2006, o patrimônio era de R$ 11 milhões.