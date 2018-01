Afif diz não ter sido convidado para convenção do DEM O vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, leal parceiro do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), avisou hoje que não irá à convenção do DEM amanhã, em Brasília. Segundo Afif, ele não foi chamado para o evento. "Não vou à convenção, nem me convocaram", disse o vice-governador, ao ser questionado sobre o assunto.