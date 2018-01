Afif defende que nova sigla não integre base do governo O vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (DEM), defendeu hoje que o partido a ser criado com dissidentes do DEM não integre a base de apoio do governo federal. Ele disse que a saída dele do DEM é "certa" e que discutirá em reunião hoje com o prefeito da capital paulista, Gilberto Kassab (DEM), as diretrizes para a criação da nova legenda. "Eu vou ter uma conversa hoje com o Kassab exatamente para poder traçar os rumos", afirmou. "Agora, é uma questão de definição, e não é mais hipótese. Nós vamos trabalhar sobre os fatos."