Afif comanda evento para 53 prefeitos em São Paulo Nome forte do DEM para as eleições de 2010, o secretário do Trabalho de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, comandou hoje um evento para 1.500 convidados - 53 deles prefeitos de cidades paulistas - no salão principal do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual. O governador José Serra (PSDB) chegou uma hora após o início da cerimônia de anúncio de medidas de apoio à formalização de microempreendedores.