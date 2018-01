Afif anuncia saída de secretaria do governo de SP

SÃO PAULO - O vice-governador de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, divulgou nota na noite desta terça-feira, 26, na qual comunica sua saída da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Afif, que deixou o DEM para integrar o PSD, desejou que o seu sucessor tenha êxito no encaminhamento de projetos do governo estadual como o Parque Tecnológico de São Paulo, o Via Rápida Emprego e o Via Rápida Empresa.

"Da minha parte, continuo à disposição do governador para as missões que me forem delegadas", ressaltou. Alckmin não confirmou oficialmente a saída de Afif, mas deve nomear como substituto o deputado estadual Paulo Barbosa (PSDB-SP), ex-titular da Secretaria de Desenvolvimento Social.

A mudança no secretariado deveu-se a uma reivindicação do DEM de recuperar o espaço perdido na administração estadual após o anúncio do vice-governador de que deixará a sigla. O governo estadual acomodará o deputado federal Rodrigo Garcia (DEM-SP) na Secretaria de Desenvolvimento Social.

No começo da tarde, Alckmin reuniu-se no Palácio dos Bandeirantes com o presidente nacional do DEM, José Agripino Maia (RN), o ex-senador Marco Maciel (PE) e o deputado federal Rodrigo Garcia (SP). No meio da tarde, Afif chegou ao palácio para conversar com o governador. Alckmin não falou com a imprensa e o vice-governador também evitou contato com os jornalistas.

Leia a íntegra da nota:

"Nota

Desejo que o Governo do qual faço parte dê curso aos vários projetos desafiantes que estávamos estruturando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, entre os quais o Parque Tecnológico de São Paulo, o Programa Estadual de Investimentos Incentivados nas Regiões de Baixo IPRS, o Via Rápida Emprego, o Via Rápida Empresa, o Microempreendedor Individual e o EJA Profissionalizante.

Espero que o meu sucessor tenha êxito no encaminhamento dos mesmos.

Da minha parte continuo à disposição do Governador para as missões que me forem delegadas.

Guilherme Afif Domingos

Vice-governador do Estado de São Paulo"