Afastamento de Sarney evita constrangimentos, diz Afif O secretário do Emprego e Relações do Trabalho de São Paulo, Guilherme Afif Domingos (DEM-SP), endossou hoje a decisão do seu partido de pedir o afastamento do presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). "O afastamento é importante para efeito de averiguação, para não criar constrangimento no processo investigatório", disse ele, após participar de evento no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. "Tudo que há suspeição tem de ser investigado."