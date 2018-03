Afastamento de Mendes Ribeiro é prorrogado por 15 dias Despacho da presidente Dilma Rousseff, publicado hoje no Diário Oficial da União (DOU), prorroga por um período adicional de 15 dias o afastamento do ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro, que se recupera de uma cirurgia no cérebro. O ministro deveria ter retornado na última segunda-feira ao trabalho, mas voltou a ser internado em São Paulo, para reforçar os pontos de uma das suturas da cirurgia a que se submeteu em 15 de outubro, para remover um tumor.