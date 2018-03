Afastados vereadores suspeitos de elo com milícia no RJ Os vereadores Jonas Gonçalves da Silva e Sebastião Ferreira da Silva, da Câmara Municipal de Duque de Caxias (RJ), foram afastados dos cargos por determinação do Juízo da 3ª Vara Cível da cidade, por suspeita de envolvimento com milícias. O pedido de afastamento foi feito pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). A liminar, deferida na quinta-feira, dia 28, determina também a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos réus, assim como a indisponibilidade dos seus bens.