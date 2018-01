Afastada pelo TRE, Rosalba Ciarlini despacha na residência oficial

Natal - No dia seguinte à decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, que determinou o afastamento do cargo de governadora, Rosalba Ciarlini (DEM) optou por despachar na residência oficial, no bairro do Tirol, em Natal, onde recebeu aliados políticos e auxiliares.

Nesta quarta-feira, o advogado Felipe Cortez, que defende Rosalba, viajou para Brasília, onde entrará com uma ação cautelar no Tribunal Superior Eleitoral para tentar suspender os efeitos da decisão do TRE potiguar.

O advogado explicou que o recurso só poderá ser impetrado após a publicação do acórdão do TRE no Diário da Justiça Eletrônico, o que deverá ocorrer ainda nesta semana.

Na Assembleia Legislativa do Estado, deputados governistas e oposicionistas foram cautelosos ao avaliarem a decisão do TRE, mas admitiram que o afastamento da governadora Rosalba muda o quadro sucessório para o próximo ano.

O presidente da Casa, deputado Ricardo Motta (PROS), a quem caberá dar posse ao vice-governador Robinson Faria (PSD) por determinação do TRE, afirmou que não tomará qualquer posição até a publicação do acórdão. "A posição que o TRE tomou precisa ser cumprida. Cabe a Assembleia apenas cumprir as determinações judiciais", comentou.

Líder do Governo na Assembleia, o deputado estadual Getúlio Rego (DEM), disse que não discute a decisão, mas aguarda a definição do TSE. "Do ponto de vista técnico não tenho subsídio para avaliar a repercussão disso. Mas acho que se trata de uma decisão extremada porque a governadora participou da campanha da prefeita Claudia Regina (de Mossoró, na campanha da qual Rosalba foi acusada de abuso de poder econômico) de forma legítima", ressaltou Getúlio Rego.