Aeroporto de Joinville cobre 19 cidades da região

Segundo Dilma, o Aeroporto de Joinville - Lauro Carneiro de Loyola está sendo avaliado pela Secretaria de Aviação Civil, com a colaboração do Banco do Brasil. "Em janeiro do ano que vem, iniciaremos estudos de viabilidade técnica, para ver se é preciso ampliar o pátio aéreo e o terminal de passageiros", explicou.

Dilma também disse que, mesmo antes de terminar a fase de avaliação, o governo já está investindo em um sistema de pouso por instrumentos e em uma estação meteorológica para o aeroporto, que devem ficar prontos em março de 2014. "Sabemos que a região sempre tem problemas de visibilidade e o novo sistema vai melhorar a capacidade de pouso e decolagem do aeroporto", disse. (Gabriela Lara - gabriela.lara@estadao.com e Renan Carreira - renan.carreira@estadao.com)

Médicos

Dilma disse que o Estado requisitou 548 profissionais do programa Mais Médicos. Ela afirmou que 78 - 11 na Grande Florianópolis - já estão ativos em 36 municípios. De acordo com a presidente, mais 470 profissionais atuarão no Estado até abril de 2014. "Quando os 548 estiverem atuando, vamos dar cobertura a 1,918 milhão de catarinenses a mais."

Dilma disse que o programa Mais Médicos evita que a população procure sempre os hospitais, causando filas. Segundo a presidente, 80% dos problemas de saúde podem ser resolvidos pelo médico de plantão no posto de saúde, "mas tem que ter o médico lá". Ela afirmou que, com o Mais Médicos, a pressão sobre os hospitais vai diminuir.

A presidente anunciou ainda que hoje, na Grande Florianópolis, existem três Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) funcionando e mais sete serão construídas. "A UPA funciona junto com o Mais Médicos como uma antessala dos hospitais." Dilma informou que atualmente há 177 estabelecimentos que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado de Santa Catarina, sendo 24 na Grande Florianópolis. "Repassamos R$ 2 bilhões para custeio desses hospitais em 2013."

A presidente também lembrou que há 120 ambulâncias do Samu em Santa Catarina e, dessas, 24 estão na Grande Florianópolis.

Mobilidade urbana

O contorno da BR-101 na Região Metropolitana de Florianópolis deve ser concluído até 2017, disse a presidente durante a entrevista. O projeto pretende melhorar a mobilidade urbana no entorno da capital catarinense.

Dilma afirmou que a construção do contorno da BR-101 está prevista no contrato da concessionária Autopista Litoral Sul. "Mas houve divergência entre os detentores da concessão e os prefeitos da região, com relação ao custo que a obra teria e à dimensão do contorno", explicou. Segundo a presidente, nos últimos meses a concessionária tem cumprido os prazos previstos e haverá entregas parciais da obra para aliviar os problemas de congestionamento.

A presidente também revelou que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) elabora estudo para ampliar o acesso à ilha pela BR-282. De acordo com Dilma, este projeto fica pronto no fim de 2013, e a obra deve ser terminada em três anos. "Será uma obra do governo federal, feita com recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).