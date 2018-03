Aeronáutica nega encaminhamento de relatório a Defesa

Segundo a nota, o "relatório de análise técnica permanece pautado na valorização dos aspectos comerciais, técnicos, operacionais, logísticos, industriais, compensação comercial (Offset) e transferência de tecnologia".

De acordo com a reportagem publicada hoje pelo jornal Folha de S.Paulo, o relatório técnico sobre os caças não só teria sido concluído como entregue ao ministério da Defesa e o caça francês Rafale, até então o favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, teria ficado em último lugar na avaliação da Aeronáutica. O jornal afirma que o mais bem avaliado teria sido o Gripen NG, da sueca Saab. A nota do Comando da Aeronáutica, no entanto, não cita o teor do relatório. Veja a íntegra da nota divulgada:

"F-X2: Esclarecimentos

A respeito de matérias publicadas pela imprensa, este Centro esclarece que o Comando da Aeronáutica, por meio da Comissão Gerencial do Projeto F-X2 (GPF-X2), encerrou o relatório final de análise técnica das aeronaves concorrentes e destaca que, até o presente momento, não o encaminhou ao Ministério da Defesa.

Por fim, o Comando da Aeronáutica ressalta que o relatório de análise técnica permanece pautado na valorização dos aspectos comerciais, técnicos, operacionais, logísticos, industriais, compensação comercial (Offset) e transferência de tecnologia.

Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez

Chefe do CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA AERONÁUTICA"