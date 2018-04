Aeronáutica busca dados sobre caças Apenas os três caças finalistas anunciados em outubro - o americano F-18 E/F, o francês Rafale C e o sueco Gripen NG - estão sendo considerados pelo Comando da Aeronáutica na fase final do programa F-X2 para compra de ao menos 36 novos caças de múltiplo emprego e tecnologia avançada para a Força Aérea Brasileira, a FAB. O Comando iniciou ontem as reuniões técnicas com os fabricantes para obter esclarecimentos adicionais antes da decisão, que será conhecida entre junho e agosto. O negócio inicial é estimado em US$ 2,2 bilhões. Não haverá desembolso antes de 2011.