Aecistas rebatem tese de ''candidato natural'' no PSDB

A defesa da "candidatura natural" do governador paulista José Serra (PSDB) à Presidência, feita publicamente pelo conselheiro político do DEM e ex-presidente da legenda Jorge Bornhausen, em entrevista ao Estado, irritou os aliados do governador mineiro e também pré-candidato tucano ao Planalto, Aécio Neves. O PSDB de Minas não abre mão das prévias para escolher o candidato ao Planalto e até o secretário-geral do partido, deputado Rodrigo de Castro (MG), não hesita em contestar Bornhausen. "Candidato natural não existe. O que existe é o candidato escolhido pelo partido", diz Castro, integrante da direção nacional tucana. "Candidato natural é o que sair das prévias", emenda o deputado Eduardo Barbosa (PSDB-MG), recomendando cuidado na condução do processo, para que não haja racha partidário. Essa cautela os aecistas de Minas Gerais estão tendo. Diferentemente de Bornhausen, que fez questão de alardear que Serra, e não Aécio, tem o melhor perfil para comandar o País na crise, os aliados do governador mineiro dizem que ambos são excelentes. "Se ficarmos rachados entre serristas e aecistas é um mau começo. Sou Aécio, mas não faço restrição ao Serra", afirma o primeiro-secretário da Câmara, Rafael Guerra (PSDB-MG). IMPESSOAL O presidente nacional do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), tratou ontem de amenizar o impacto da entrevista de Bornhausen. Ele disse ontem, após encontro com Aécio em Belo Horizonte, que o partido é "impessoal" e não deve interferir no processo de definição da escolha do candidato do PSDB. Para Maia, Bornhausen manifestou uma opinião pessoal. "Não vou ficar aqui analisando a entrevista dele, foi ele que me fez presidente do partido. Ele diz uma coisa que já vem dizendo há muitos meses. Não é novidade ele apoiar o governador Serra. E é um direito, é democrático", argumentou. Aécio, que durante a semana cobrou a isenção dos partidos aliados no processo de escolha do presidenciável tucano, não quis comentar a declaração de Bornhausen. "Respeito muito o senador Bornhausen e eu não trato de questões internas de outro partido." Após o encontro com o governador, do qual participaram deputados da bancada mineira do DEM, Maia disse que esteve em Belo Horizonte para começar a construir os palanques estaduais do partido. Para ele, 2010 será "uma eleição dificílima". COLABOROU EDUARDO KATTAH FRASES Rodrigo de Castro Secretário-geral do PSDB "O que existe é o candidato escolhido pelo partido" Eduardo Barbosa Deputado (PSDB-MG) "Candidato natural é o que sair das prévias"