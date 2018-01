Aécio volta a sinalizar que pode disputar Senado

Ao contrário do que sugeriu no início da semana, Aécio afirmou que não espera que haja nenhuma definição quanto ao candidato do partido para 2010. "Nós temos um encontro marcado na sexta-feira e é uma oportunidade de nós conversarmos. Eu não acredito que nós teremos qualquer decisão na sexta-feira, mas é mais uma conversa dentre algumas que já tivemos e outras que precisaremos ter. Eu continuo dizendo que no começo do mês de janeiro tomarei a minha decisão", afirmou durante solenidade no Palácio da Liberdade. "Na sexta-feira teremos um pouco mais de tempo, talvez até viajemos juntos, não está acertado ainda, para conversarmos".

Demonstrando disposição de não ceder à pressão para ser vice numa chapa encabeçada por Serra, o governador mineiro tem dito que sua prioridade passou a ser a sucessão estadual e a eleição do seu vice, Antônio Anastasia (PSDB).