Aécio volta a negar que sairá vice na chapa de Serra Ao chegar hoje pela manhã ao Senado para a cerimônia do centenário de nascimento do avô e ex-presidente da República Tancredo Neves, o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), negou, mais uma vez, que sairá candidato a vice na chapa do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), para a Presidência da República. "Não cogito essa possibilidade", afirmou.