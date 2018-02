Aécio volta a criticar política econômica de Dilma

O senador mineiro citou dados sobre o encolhimento da atividade industrial brasileira e disse que, se eleito, apresentará um projeto de simplificação tributária para aumentar a competitividade das empresas nacionais. Hoje de manhã, em caminhada realizada em Curitiba, Aécio já havia falado em "caos da indústria".

Em Porto Alegre, ele também mencionou a incapacidade do País de buscar novos parceiros comerciais fora do Mercosul. "Nós não podemos estar permanentemente amarrados às conveniências de todos os países do bloco. Uma flexibilização das regras do Mercosul terá de ser discutida", disse.

Ao ser perguntado sobre quais medidas ele adotaria para impulsionar o crescimento da economia brasileira, se eleito, Aécio disse que a própria vitória do PSDB favoreceria a formação de um ambiente "mais propício" para a retomada do crescimento. "O período entre a nossa eleição e a posse será um período favorável para retomar o diálogo com diversas partes do mundo", disse. "O Brasil a cada ano vem reduzindo sua participação no comércio internacional e nossas empresas têm tido dificuldade de se internacionalizar", acrescentou.