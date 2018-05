Aécio volta a cobrar mais ação do governo federal

"É preciso que o governo federal se manifeste em relação à sua responsabilidade nesses investimentos. No ponto de vista da mobilidade urbana, aí nós incluímos a questão do metrô, os aeroportos são uma preocupação permanente do comitê central da Fifa", afirmou ao participar da cerimônia de entrega da Medalha do Mérito do Ministério Público, na Procuradoria Geral de Justiça do Estado.

Aécio disse que já apresentou ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, um projeto que prevê a ampliação da capacidade do atual terminal aeroportuário - de cinco milhões de passageiros/ano para sete milhões de passageiros/ano.

Reação - Na quarta-feira, o governador mineiro, pré-candidato tucano à Presidência em 2010, cobrou uma "ação mais consistente" do governo federal no Estado e acusou a Casa Civil de "descaso" em relação à proposta de uma Parceria Público-Privada (PPP) para a ampliação do metrô de Belo Horizonte. A reação da pasta chefiada pela ministra Dilma Rousseff - virtual candidata do PT ao Palácio do Planalto - foi imediata.

Em nota assinada pela secretária executiva Erenice Guerra, que assumiu interinamente, a Casa Civil contestou as declarações do tucano e apresentou uma série de números - afirmou, por exemplo, que Minas Gerais está sendo contemplada com investimentos que somam R$ 50,6 bilhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Boa relação - Na noite de anteontem (10), Aécio amenizou o discurso e disse que não fez críticas à ministra Dilma, "que está acima dessas questões". "Repito que sempre tive com a ministra e sempre terei com ela uma relação de alto nível, com extremo respeito à sua conduta".

O governador disse que já tratou privadamente das questões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas como os projetos não saem do papel decidiu cobrar publicamente. "O meu papel é alertar para que não haja discriminação e o presidente Lula foi justo, nunca discriminou Minas Gerais".

O governador, porém, rebateu o comunicado da Casa Civil. "A senhora que assina a nota, não sei se conhece Minas, mas mostra pelo menos um grande desconhecimento", disse, destacando que espera respostas do governo. "Não em notas, a meu ver, sem consistência, mas com os recursos necessários para que essas obras sejam terminadas".