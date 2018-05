Aécio volta a cobrar investimentos de Lula em BH

"Eu apoiei o prefeito Márcio Lacerda, é lamentável que nós não tenhamos tido os investimentos necessários no Anel, é uma área de responsabilidade do governo federal", disse Aécio, ao autorizar o início das obras de reforma e ampliação do Estádio Henrique Nogueira, em Sete Lagoas (MG).

"As cobranças têm sido permanentes e não havendo uma resposta do governo federal, o prefeito Márcio me procurou. Concordei com ele, inclusive homologuei o seu decreto de calamidade. O Estado o acompanha".