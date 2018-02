Aécio verá estreia do Brasil na Copa na maternidade O senador e pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, assistirá ao jogo de estreia do Brasil na Copa na maternidade onde nasceram, no último sábado, dia 7, seus filhos Julia e Bernardo, prematuros, que estão na UTI Neonatal. A mulher de Aécio, Letícia Weber, ainda está internada no hospital, em Laranjeiras, na zona sul. O tucano tem passado a maior parte do tempo no Rio.