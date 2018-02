Aécio vê 'messianismo' em candidata do PSB

Em encontro com cerca de 2.000 cabos eleitorais no Clube Palestra, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, o candidato do PSDB à Presidência, Aécio Neves, chamou de "messiânica" a candidatura de sua adversária Marina Silva, pelo PSB, dizendo que isso pode levar à "frustração".

"Aquele que acha que de forma solitária, ou messiânica, pode apresentar um caminho, caminhando sobre as águas, e levar a todos a um futuro melhor, se frustrará se acreditar nisso", disse ele. Na sua fala, Aécio não deu destaque à candidatura de Dilma.

O tucano disse também sentir-se "homenageado" ao conhecer o programa de governo da rival, que considera inspirado em causas tucanas. Terceiro colocado na mais recente pesquisa Datafolha, Aécio aparece agora com 15% das intenções de voto, bem atrás dos 34% de Marina e da presidente Dilma Rousseff (PT).

O programa de Marina divulgado na sexta-feira, segundo ele, representa "o maior apoio" que recebeu até agora na campanha. "Eu me senti imensamente homenageado com o programa de governo lançado pela candidata Marina Silva (...) porque ela reforça nossas ideias do ponto de vista econômico, reproduz nossos exemplos de Minas Gerais e valoriza aquilo que nós defendemos desde sempre: o agronegócio como instrumento essencial de desenvolvimento econômico e social". Ele acusou a candidata, também, de ter ajudado o PT a "destruir o legado do Plano Real".

Em outro momento, o candidato do PSDB atacou o PT e criticou a condução econômica do governo. "Estou convencido de que a campanha começou de verdade, pois é agora que as ideias dos candidatos devem ser apresentadas e confrontadas com suas histórias de vida."