Aécio vê favoritismo de Serra na disputa interna do PSDB

A declaração foi feita quando Aécio falava sobre as perspectivas de uma eleição ?difícil e dura? para o PSDB, em razão do peso do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à petista Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil. Serra lidera as pesquisas de intenção de voto para 2010, mas Dilma vem reduzindo sua vantagem.

O governador mineiro avaliou que o governo federal tem ?falhas enormes? por conta da ?ineficiência? e do ?aparelhamento? da máquina administrativa, mas admite que Lula é ?o diferencial? que levará Dilma ao patamar dos 30% da preferência do eleitorado até o final do ano. Ele destacou que as pesquisas já apontam para este cenário e que não adianta o PSDB reclamar das andanças da ministra pelo Brasil, inaugurando obras aqui e ali. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.