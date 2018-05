Aécio vê chance de dois candidatos do governo em 2010

"A minha avaliação neste momento é que esse é o encaminhamento que hoje me parece mais natural", afirmou Aécio, após participar de uma solenidade no Hospital da Baleia, em Belo Horizonte. "Houve sempre por parte do governo a busca da polarização nessa eleição. Agora eu acho que se torna cada vez menos provável que haja apenas uma candidatura no campo do governo."

Pré-candidato tucano à Presidência, Aécio aparece na pesquisa mais uma vez em posição desconfortável em relação à disputa interna com o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), que continua liderando todos os cenários em que seu nome é colocado. Aécio cobrou que as pesquisas levem em consideração o nível de conhecimento dos candidatos. "Lamento que esse aspecto fundamental, do nível do conhecimento dos candidatos, não venha acompanhando estas pesquisas."