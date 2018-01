Aécio vai disputar reeleição com chapa puro sangue O ex-secretário de Planejamento e de Defesa Social do governo de Minas Gerais, Antônio Augusto Anastasia, filiado ao PSDB, foi anunciado como vice do governador Aécio Neves (PSDB) à reeleição, formando uma chapa puro-sangue (candidato e vice do mesmo partido). Anastasia se desincompatibilizou para coordenar a campanha do governador. A escolha mostra que o governador mineiro resistiu às pressões dos aliados políticos e manteve a opção por um perfil "técnico" como companheiro de chapa, o que lhe dará mais mobilidade no futuro. Favorito absoluto para mais quatro anos à frente do Palácio da Liberdade, Aécio é apontado como provável candidato presidencial em 2010, abrindo espaço para que o vice assuma. A candidatura ao Senado na chapa majoritária ficou com o PL. O governador acomodou os interesses do seu atual vice, Clésio Andrade, indicando sua mulher, Adriene Barbosa Andrade, como candidata. Ela foi prefeita do município de Três Pontas e presidiu a Associação Mineira de Municípios Nos últimos dias, Clésio endureceu o discurso e chegou a dizer que se Aécio optasse por um técnico, estaria dizendo para o Brasil que Minas Gerais não tem políticos à altura para o cargo. O PFL mineiro também reivindicava abertamente a vaga de vice na chapa, mas acabou preterido. O anúncio dos dois candidatos ocorreu por volta das 23 horas de ontem, no Palácio das Mangabeiras, depois de negociações que duraram todo o dia e envolveram diversos políticos de partidos aliados. O ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, e o presidente do PTB mineiro, deputado federal Romeu Queiroz, estiveram no Palácio à noite e asseguraram o apoio formal do partido a Aécio, que ficou ameaçado após uma interferência direta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira. Aécio contabilizou também o apoio formal do PSB e PL. PFL e PP já decidiram participar formalmente da coligação que apóia a reeleição do Governador. PT com PMDB Já na convenção do PT, após muita discussão e resistência, o nome do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, foi aprovado como candidato ao Senado numa aliança com o PMDB. A decisão, anunciada pouco antes da meia-noite, selou a coligação formal entre os dois partidos numa chapa encabeçada por Nilmário Miranda (PT). Foram necessárias duas votações, mas acabou prevalecendo o argumento de que a aliança é importante para a reeleição do presidente Lula. Cardoso derrotou na convenção peemedebista o ex-presidente Itamar Franco, que tinha o apoio de Aécio na tentativa de atrair o PMDB para a sua aliança.