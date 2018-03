Aécio vai atacar PT e programa econômico do governo em programa na TV O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, será o protagonista, neste domingo, 24, da nova propaganda do partido, apresentada em cadeia nacional de televisão. Dando seguimento aos ataques ao PT, iniciados pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na semana passada, Aécio vai afirmar que o Partido dos Trabalhadores, em função dos seus erros, está empurrando para o cidadão a conta dos desacertos.