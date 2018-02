Aécio vai assistir a jogo na Arena Amazônia domingo O candidato do PSDB à Presidência, o senador Aécio Neves, vai testar sua popularidade domingo (22) na Arena Amazônia, onde assistirá seu primeiro jogo da Copa do Mundo no estádio. Acompanhado do prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), o tucano assistirá à partida entre Portugal e Estados Unidos.