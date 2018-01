Aécio vai a partida de Zico e refuta chapa com Serra O governador de Minas, Aécio Neves (PSDB), participou no domingo, 27, da partida preliminar do tradicional Jogo das Estrelas, organizado pelo ex-jogador Zico, no Maracanã. O tucano não quis falar de política. Apenas reiterou que não tem planos de ser candidato a vice na chapa de José Serra.