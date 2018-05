Aécio usa Cemig contra 'pecha privatista' A agressiva expansão da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) servirá como escudo para o governador Aécio Neves diante do discurso estatizante e nacionalista que o governo Lula retomou com o envio ao Congresso Nacional do projeto que cria um novo marco regulatório para a exploração do pré-sal. Em meio às negociações da Cemig para ampliar sua participação no consórcio que controla a distribuidora Light, o governador tucano não esconde que pretende usar a estatal mineira como uma bandeira para se defender do que chama de "pecha de privatista" que, afirma, o governo tenta colar no PSDB.